POTENCIE SU ADN, “además de fascinante, es una teoría asombrosa, tal vez hasta capaz de cambiar el mundo.” —NEW DAWN Magazine

Eliminación de alergias • Aumento de energía • Limpieza de parásitos • Alivio de dolores • Fortalecimiento físico • Respiración mejorada • Mejor digestión • Mayor agudeza mental • Sueño más profundo • Postura más derecha • Inmunidad más fuerte • Piel más limpia • Cabello más fuerte • Menos migrañas • Límites más claros • Relaciones más saludables • Intensificación de manifestaciones • Mayor abundancia

Arriba se mencionan solo algunos de los beneficios transformadores de vida reportados por personas que han experimentado la Potenciación: Reprogramación Electromagnética.

La Potenciación, primera activación de esta «revolucionaria ciencia de sanación» (NEXUS) del Método de la Regenética, emplea códigos lingüísticos especiales—dproducidos vocal y mentalmente—para estimular la capacidad autosanadora y transformadora en el ADN.

En esta magistral exploración de sanación con sonido por Sol Luckman, aclamado autor de superventas (SANACIÓN CONSCIENTE), aprenda cómo activar su potencial genético—en una sola sesión de treinta minutos.

Además de enseñarle una técnica de vanguardia que puede realizar para su familia, amigos e incluso mascotas, POTENCIE SU ADN también:

1. Ofrece abundantes herramientas complementarias, probadas y certeras, para maximizar sus resultados.

2. Expone una teoría pionera que vincula la genética, la energía y la conciencia, que indudablemente inspirará tanto a sanadores tradicionales como alternativos.

“Es obvio que en POTENCIE SU ADN Potencie su ADN Sol Luckman ha visto claramente a través de gran parte del miasma que constituye el ‘agua’ en la que nada nuestra sociedad. Este libro presenta una manera de existir con el ADN, que señala un sendero y una visión de integridad que conmueve el alma. Utiliza el término ‘Metagenética’ como agarradero para este nuevo paradigma—un paradigma que va hasta el fondo del asunto—literalmente. Gran parte de su mensaje resonó profundamente conmigo, incluyendo 1) la primacía del amor ... primero expresándose como Sonido ... luego moviéndose hacia la Luz a medida que los mundos dimensionales aparecen; 2) el uso de las frecuencias Solfeggio y de frecuencias vocálicas para activar potencialidades dormidas del Ser y el ADN; y 3) un modelo nuevo de la interfaz entre planos y chakras que permite e incluso ilumina las respuestas únicas e individuales frente a tensiones comunes. Si usted ama la vanguardia de la vanguardia ... ¡lea este libro!” —Dr. David Kamnitzer

