📜 EN SORTIR VIVANT (French Edition)

La longévité est surestimée. Vivez éternellement plutôt.

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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ CRITIQUES …

« Luckman éclaire un chemin de transformation alchimique pour guérir nos blessures et libérer tout notre potentiel en tant que co-créateurs conscients de la réalité. » — David Jay Brown, auteur, DREAMING WIDE AWAKE « Adapté aux explorateurs de la conscience cherchant une voie vers la transformation alchimique et le pouvoir de choisir ce qu’ils créent en s’enfonçant dans la maîtrise de leur propre existence, EN SORTIR VIVANT est une lecture très originale. » —INDIE SHAMAN « Ce livre n’est pas seulement un guide — c’est une conversation avec le cosmos. » — Laurence Galian, auteur, ALIEN PARASITES « La prose captivante de Luckman et son exploration intrépide de sujets ésotériques offrent une perspective rafraîchissante sur la transformation personnelle. » —Indie Reader « Bien que ce livre soit bien écrit et captivant, il est peut-être plus important que d’une grande réalisation, et les suggestions qu’on y rapporte — si elles sont suivies — seront radicalement valorisantes pour quiconque cherche à tout vivre ET finalement ‘sortir d’ici vivant’. » — NEW DAWN

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Dans cette exploration approfondie de l’alchimie intérieure, du chamanisme et de la médecine énergétique, l’auteur de best-sellers et thérapeute du son renommé Sol Luckman aborde la mortalité de front... et partage une solution non dogmatique à ce « problème » qui vous choquera et vous inspirera !



Vous n’avez pas besoin de créer votre Pierre philosophale intérieure et d’« en sortir vivant » pour profiter énormément de la sagesse de l’auteur.

Vous n’avez même pas besoin de pratiquer les techniques puissantes qu’il enseigne pour récupérer de l’énergie, effacer les traumatismes et restaurer la santé corps-esprit-âme.



De manière unique et élégante, ce livre améliorera votre vie ici et maintenant en vous permettant de :

Simplifier votre existence

Désintoxiquer numériquement votre esprit

Maximiser le pouvoir du silence

Procrastiner pour accéder à la créativité

Vous connecter au superpouvoir de votre unicité

Établir une relation bénéfique avec votre ombre et

Suivre votre voie lors de votre propre Voyage du héros vers la complétude et l’authenticité

PRIX LITTÉRAIRES : Readers’ Favorite Awards (Finaliste en Nonfiction-Spiritual/Supernatural), National Indie Excellence Awards (Finaliste en Body/Mind/Spirit), Incipere Awards (Mention honorable en Self-help/Personal Development)

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PRÉFACE

Merci de vous être suffisamment écarté des sentiers battus pour m’accompagner dans cette réflexion — en toute ouverture d’esprit — sur la possibilité, certes radicale, que la mort ne soit pas forcément la fin du voyage qu’est la vie.

Je suis conscient qu’il s’agit d’une proposition de taille et que des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Je ne peux qu’espérer que vous trouverez dans ces pages l’inspiration et les outils pour cesser de chercher à l’extérieur la preuve de ce qui compte vraiment (si ce n’est déjà fait) et commencer (ou continuer) à regarder en vous-même pour juger par vous-même si mes idées sont fondées.

Ce livre s’adresse particulièrement à quiconque est déjà — ou aspire à devenir — un libre-penseur, défini par le MERRIAM-WEBSTER comme « quelqu’un qui se forge des opinions sur la base de la raison, indépendamment de toute autorité ». J’ajouterais simplement que, dans mon dictionnaire personnel, la libre-pensée implique aussi, autant que possible, d’expérimenter un concept avant de le juger intellectuellement.

Dans cet esprit, et en laissant de côté les débats philosophiques sur le caractère inéluctable de la mort, si vous êtes prêt à mettre en pratique ne serait-ce que quelques-unes des nombreuses stratégies et techniques stimulantes présentées ici, je suis sincèrement convaincu que votre santé globale — corps, esprit et âme — s’améliorera de façon manifeste, voire tangible, à petite comme à grande échelle.

Si vous tirez profit de ce livre (ou si vous souhaitez simplement donner votre avis), je serai ravi de recevoir vos commentaires sincères sous forme d’avis et de note sur Amazon, Goodreads, BookBub, ou sur toute autre plateforme où EN SORTIR VIVANT est disponible.

Je vous invite également à vous abonner gratuitement à ma bibliothèque de développement personnel, en constante évolution, destinée aux libres-penseurs, aux explorateurs de la conscience et aux passionnés de bien-être, sur solluckman.substack.com. Grâce à un essai gratuit de 7 jours, vous aurez accès à tous mes ouvrages publiés ainsi qu’à certains titres exclusifs (et, lorsqu’elles sont disponibles, à leurs versions audio, dont le livre audio du présent ouvrage).

Sur ce même site, j’ai également commencé à partager une série d’exercices originaux appelés PragmAlchemy, consacrés à la pratique de l’alchimie intérieure. Si vous souhaitez décupler votre énergie et votre concentration, en douceur et avec aisance, tout en y ajoutant un travail corporel réparateur, vous pourrez intégrer ces activités en toute fluidité dans votre quotidien.

Encore une fois, merci du fond du cœur de lire et de méditer les chapitres qui suivent. Sachez qu’ils aboutissent à un dénouement véritablement saisissant et inspirant — alors ne manquez pas de poursuivre ce voyage jusqu’au bout !

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À PROPOS DE L’AUTEUR

Polymathe et homme de la Renaissance moderne, Sol Luckman a produit une grande variété de livres novateurs dans divers genres — des essais sur le bien-être devenus des best-sellers internationaux (POTENTIATE YOUR DNA, CONSCIOUS HEALING) à des œuvres de fiction visionnaire maintes fois primées (CALI THE DESTROYER, SNOOZE: A STORY OF AWAKENING).

Ses œuvres, d’une grande diversité, comprennent également des ouvrages de développement personnel novateurs (PLAYING IN THE MAGIC, THE WORLD CULT & YOU), des mémoires d’artiste (MUSINGS FROM A SMALL ISLAND) et des ouvrages humoristiques primés (THE ANGEL’S DICTIONARY).

En incarnant la possibilité d’être plus qu’une simple « brique dans le mur » dans le paysage actuel de création de contenu, cloisonné à l’extrême et obsédé par les niches, Sol entend montrer l’exemple — en prouvant à ses lecteurs qu’il est possible de penser et de réussir au-delà des limitations artificielles, en quête d’une expression authentique, d’une souveraineté personnelle et d’une véritable plénitude.

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